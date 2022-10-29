بايرن يحطم ماينز ويعتلي صدارة الدوري الألماني مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - اعتلى فريق بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عقب فوزه على ضيفه ماينز 6 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة، فوز فولفسبورج على بوخوم 4 / صفر، ولايبزج على باير ليفركوزن 2 / صفر، وشتوتجارت على أوجسبورج 2 / 1.

وسجل أهداف بايرن ميونخ سيرج نابري وجمال موسيالا وساديو ماني وليون جوريتسكا وماتيس تيل وإيريك ماكسيم تشوبو موتينج في الدقائق الخامسة و28 و43 و58 و79 و86 على الترتيب.

في المقابل سجل هدفي ماينز سيلفان فيدمير وماركو إنجفارتسن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و82.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام يونيون برلين الذي يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ غدا الأحد، وتوقف رصيد ماينز عند 18 نقطة في المركز الثامن.