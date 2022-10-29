راشفورد: اللعب مع تن هاج رائع.. وينقصنا شيء واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - قال ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، إن العمل مع الهولندي إيرك تن هاج المدير الفني للفريق الإنجليزي يعد بمثابة متعة، حيث يعود اللاعب لمستواه تدريجيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن موسم 2021/2022 كان مليئا بالتحديات للاعب البالغ من العمر 24 عاما، حيث أهدر ضربة جزاء في نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) في المباراة التي خسرها الفريق أمام إيطاليا، وقدم أداء سيئا وتعرض لانتقادات عدة.

وسجل راشفورد خمسة أهداف في 32 مباراة في موسم سيء لفريقه على المستويين الفردي والجماعي، لكن الأمور تحسنت بعد تعيين تن هاج مديرا فنيا للفريق.

وقال راشفورد في تصريحات ل(بي ايه ميديا) : "العمل مع المدرب ممتع للغاية، هذا حقيقي".

وأضاف: "هل هذا عمل شاق، نعم لكنني اعتقد أننا نستمتع بذلك ونلعب كرة قدم بشكل أفضل".

وتابع: "أشعر وأننا حينما لا نستقبل أهدافا فأننا يكون لدينا فرصة للفوز بالمباريات لأننا نصنع الفرص".

وقال راشفورد: "نحن بحاجة فقط إلى أن نكون أفضل في إنهاء الهجمات، وأن نكون أكثر حسما أمام المرمى".