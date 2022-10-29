غزل المحلة يكبد أسوان هزيمته الثالثة في الدوري بفوز +90

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

خطف نادي غزل المحلة فوزاً قاتلاً أمام أسوان، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري رابطة الأندية.

وسجل أحمد الشيخ هدف غزل المحلة الوحيد في المباراة في الدقيقة 90 من أحداث اللقاء.

وسيطر نادي أسوان على أحداث الشوط الأول من المباراة، ولكن فشلت محاولات لاعبي الفريق، في إحراز الأهداف.

واستطاع أحمد الشيخ من تسجيل هدف الفوز لغزل المحلة، بعدما حول كرة عرضية من الجبهة اليسرى، بتسديدة إلى داخل مرمى أسوان.

وفشل فريق أسوان في تحقيق أي فوز خلال الموسم الجاري، بعدما تعرض لـ3 هزائم متتالية، بينما حقق غزل المحلة فوزه الثاني في الدوري لهذا الموسم.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى النقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب الدوري مؤقتاً، بينما ظل أسوان بدون نقاط في المركز السابع عشر.