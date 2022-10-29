فيريرا وسلسلة لا تنتهي من التصريحات الجدلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلسلة لا تنتهي من التصريحات الجدلية أطلقها البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك، خاصة بعد خسارة الفريق الأبيض لقب السوبر المصري.

وخسر الزمالك التتويج بلقب السوبر المصري نسخة (2021) على يد غريمه الأهلي بنتيجة (2-0) في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدنية العين الإماراتية.

الزمالك وبعد الفوز بلقبي الدوري المصري وكأس مصر، خرج مدربه فيريرا ليثير الجدل في 33 يومًا، وهذا ما سوف يستعرضه "الخليج 365" في السطور التالية:

- البداية من أفريقيا

في 25 سبتمبر الماضي، اعترض فيريرا على خوض فريقه منافسات الدور التمهيدي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا في ظل تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري.

فيريرا قال في خلال المؤتمر الصحفي :"لا أفهم كيف يلعب بطل الدوري المصري من الدور التمهيدي، سأتحدث في الوقت المناسب".

وبدأ الزمالك مشواره القاري بمواجهة إليكت بطل التشاد، ليفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة (4-0)، ثم الفوز على فلامبو البوروندي بنتيجة (6-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، ليصل بطل مصر إلى دور المجموعات نسخة (2022).

- اعتراض على جدول الدوري

الزمالك في الموسم الجديد (2022 - 2023) بدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سموحة، ليفوز الفريق الأبيض بنتيجة (2-0) على ملعب "المقاولون العرب".

فيريرا عقب المباراة وجه رسالة، قائلاً :"لماذا لم يكن هناك مواعيد كاملة حتى نهاية بطولة الدوري؟، من غير المنطقي ألا نعرف مواعيد المباريات المقبلة حتى نهاية الدوري".

تصريحات فيريرا جعلته يتعرض للغرامة المالية تقدر بـ20 ألف جنيه، ليقرر البرتغالي في المباراة التالية عدم الحضور للمؤتمر الصحفي عقب نهاية لقاء سيراميكا كليوباترا والتي جاءت في الجولة الثانية.

- الزمالك أفضل من الأهلي

على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء السوبر المصري ضد الأهلي، أكد فيريرا أن فريقه يُعد أفضل من الأهلي.

وأضاف المدير الفني للزمالك، أن فريقه يخوض اللقاء باعتباره متوجًا بلقبي الدوري وكأس مصر.

وتابع :"لم أتابع ما قام به الأهلي في الصفقات، الأهلي يشارك بنفس لاعبي الموسم الماضي، والزمالك أقوى من الأهلي، ولكن لابد من إثبات ذلك في الملعب".

- هدف الأهلي الثاني لا يحتسب

فيريرا أطلق تصريحًا جدليًا عقب مباراة الأهلي، بعدما تحدث عن هدف الأهلي الثاني، والذي جاء عن طريق كريم فؤاد.

فيريرا قال :"الأهلي سجل هدفه الثاني في الوقت الذي كان يهاجم فيه الزمالك للتعديل، وكنا ندافع بثنائي دفاعي فقط، ولم نستطيع العودة بالرغم من أننا كنا أفضل لفترات طويلة وهذا أمر غير عادل، أعتبر أن هذا الهدف لا يحتسب".