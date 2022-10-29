"مستعد للقتال".. محمد النني يُعلق على عودته لتدريبات أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

عاد الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وغاب النني عن الملاعب منذ الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي بعدما تعرض للإصابة أمام فولهام.

ونشر النني صورا من مشاركته في تدريبات أرسنال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق، قائلًا: "مفاجأة لقد عدت.. مستعد للقتال".

ولم يشارك لاعب منتخب مصر سوى في مباراة واحدة هذا الموسم مع أرسنال وكانت أمام فولهام والتي تعرض فيها للإصابة رغم أنه شارك فيها بشكل كامل.

ويستعد أرسنال لمواجهة نوتنجهام فورست، غدًا الأحد، بالجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.