جوارديولا يكشف موعد عودة هالاند.. ويمدح دي بروين

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي جمعت فريقه، بليستر سيتي، على ملعب الأخير، وانتهت بفوز الضيوف بهدف نظيف، في افتتاح لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب : "كانت مباراة صعبة جدًا، لأنهم دافعوا بـ 10 لاعبين في الخلف، وواجهنا صعوبة في تخطي ذلك".

وأضاف:" بعد أن سجلنا الهدف، غيروا إيقاعهم، وفي اللقاءات الماضية بالدوري كانت المباريات صعبة دائمًا، إنه انتصار عظيم لنا".

وتابع:" لقد عاد دي بروين للمستوى الذي أعرفه عنه، لم يكن يلعب بشكل جيد في المباريات الماضية لكنه كان رائعًا اليوم، وهو يعرف ذلك، لكن لم تكن هناك مساحات كافية اليوم لتسجيل المزيد من الأهداف بعد تصويبته الرائعة من الركلة الثابتة، لذلك كان علينا التحلي بالصبر لضمان نقاط المباراة".

وأنم:"بالنسبة لـ إيرلينج هالاند، فإنه لن يلعب مباراة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا، لأنها ليست هامة بالنسبة لنا، لقد تأهلنا بالفعل، وسنرى إذا ما كان سيلحق بمباراة فولهام القادمة".

يذكر أن مانشستر سيتي، رفع رصيده بعد الفوز إلى 29 نقطة في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، حيث يلعب آرسنال صاحب الـ28 نقطة، غدًا أمام نونتجهام فورست.