بعد السوبر.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للداخلية بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل فريق الأهلي، تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الداخلية المقرر إقامتها الأربعاء المقبل على إستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم بدون راحة، حيث توجهت حافلة الفريق من مطار القاهرة إلى مقر ‏التدريبات مباشرة بعد عودة بعثة الفريق من الإمارات، عقب التغلب على الزمالك بهدفين دون رد، وحصد لقب كأس مصر الخاص بموسم 2021.

وقام اللاعبون الذين شاركوا في المباراة، بعمل تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، فيما خاض بقية اللاعبين تدريباتهم بشكل كامل، تحت إشراف الجهاز الفني.

يذكر أن الأهلي قد توّج بلقب السوبر للمرة الـ12 في تاريخ القلعة الحمراء، في المقابل توقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب.