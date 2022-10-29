الامارات | اكتمال وصول المنتخبات المشاركة في مونديال البادل تنس "دي بي ورلد - دبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة وصول المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للبادل "دي بي ورلد - دبي 2022" عن اكتمال وصول المنتخبات المشاركة في الحدث العالمي الذي تستضيفه دبي لأول مرّة، بداية من يوم غد وحتى 5 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها اتحاد للبادل تنس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وتبلغ قيمة جوائزها المالية 2 مليون درهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة استكمال كافة استعداداتها للخروج بنسخة استثنائية لكأس العالم، وجاهزية الملاعب التي تم تصميمها في مقر بطولة سوق دبي الحرة للتنس ومن بينها الملعب الرئيس الذي يتسع لـ 5000 مشجع وسيحتضن أبرز المباريات التي تجمع اقوى المنتخبات العالمية. وستشهد منافسات البطولة فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، حيث يتنافس 17 منتخبا وطنيًا في كل مسابقة، وكشف الاتحاد الدولي للبادل تنس عبر موقعه الرسمي عن 4 منتخبات ستكون على رأس المجموعات الأربع لمنافسات الرجال وهي اسبانيا على رأس المجموعة الأولى، والأرجنتين على رأس المجموعة الثانية، فيما ستكون البرازيل وفرنسا على قمة المجموعتين الثالثة والرابعة، وستكشف القرعة التي تقام قبل 48 ساعة من انطلاق البطولة عن توزيع بقية المنتخبات بين المجموعات الأربع وهي الإمارات، قطر، أوراغواي، بلجيكا، تشيلي، الإكوادور، مصر، بريطانيا، إيطاليا والمكسيك، هولندا، باراغواي، البرتغال.

وفي منافسات السيدات، ستكون اسبانيا والأرجنتين على رأس المجموعتين الأولى والثانية، وإيطاليا وفرنسا على رأس المجموعتين الثالثة والرابعة، وتضم قائمة المنتخبات الأخرى المشاركة في النهائيات كل من الإمارات، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، ألمانيا، اليابان، المكسيك، هولندا، باراغواي، البرتغال، السويد، أوروغواي والولايات المتحدة الأمريكية. من جهة أخرى تختتم المنتخبات المشاركة في البطولة تحضيراتها اليوم على الملاعب الرسمية استعدادا لانطلاق الحدث العالمي.