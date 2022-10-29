شكرا لقرائتكم خبر عن كولر وميشيل وسامى قمصان يتحدثون بعد تتويج الأهلى بالسوبر رقم 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادي الأهلي لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه عقب تغلبه على غريمه الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التى أقيمت بملعب هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

كولر: تتويج الأهلي باللقب مكافأة للاعبين

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويج فريقه بلقب ‏السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد على ‏ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية بمثابة المكافأة للاعبين بعد المجهود الكبير ‏الذى بذلوه طوال الفترة الماضية.

وأضاف كولر، «عملنا بقوة منذ أن توليت المسئولية من أجل تحقيق طموحات الجماهير والفوز ‏بالألقاب، واليوم حققنا بطولة السوبر المصرى، وهو أحساس وشعور رائع بالنسبة لي أن أحقق ‏بطولة فى بداية مسيرتي مع الأهلي».‏

وتابع المدير الفني للأهلةى، «مع بداية الشوط الثاني الزمالك ضغط بقوة وأجرينا بعض ‏التبديلات والتي أعادت السيطرة للفريق من جديد خلال المباراة والتي تعد الأولى في الفترة الأخيرة التي ‏يخوضها الأهلي في حضور جماهيري كامل بالمدرجات، وأشكر الجميع في الإمارات لإتاحة ‏هذه الفرصة لنا للعب أمام هذه العدد من جماهيرنا».‏

وأكد مارسيل كولر أن القادم للفريق هو مباراة الداخلية في بطولة الدوري الممتاز وهو ما ‏سيركز عليه الفريق مباشرة بعد العودة إلى القاهرة.‏

«ميشيل»: الشناوي حارس محترف.. وشكرا للإمارات على التنظيم

وجه ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة للجماهير‏ بعد الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك والتتويج بالسوبر المصري والذي ‏يعد في غاية الأهمية في بداية الموسم.‏

وأكد يانكون أن محمد الشناوي حارس محترف ودائما ما يقدم الأفضل خلال التدريبات ‏والمباريات، وأن عقليته هى كلمة السر فى الوصول إلى هذا المستوى سواء مع الفريق أو مع المنتخب على المستوى الدولي.‏

وأشاد مدرب حراس الأهلي بتنظيم السوبر المصري من جانب الإمارات والخروج ‏بالصورة التي خرجت بها المباراة.‏

كما أكد ميشيل أن جماهير الأهلي دائما ما تكون كلمة السر في التتويج بالألقاب من خلال ‏مساندتها ودعمها للفريق.‏

قمصان: أهدي الفوز باللقب لجماهير الأهلي الغالية

أهدى سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بالسوبر المصري على حساب الزمالك إلى جماهير الأهلي الغالية التي ساندت الفريق بحماس كبير في لقاء الامس.

وأضاف قمصان: «الأهلي عودته دائما ما تكون قوية بعد خسارة أي لقب، وهو ما ظهر أمام الزمالك من أداء وانضباط خططي طوال اللقاء من أجل التتويج باللقب وهو ما حدث بنهاية المباراة".

وأتم قمصان حديثه، «نشكر دولة الإمارات على الاستقبال والتنظيم.. ووجود الجماهير بهذه الأعداد والمؤازرة بهذا الحماس كان بمثابة دفعة كبيرة لنا من أجل التتويج باللقب.