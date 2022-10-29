شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين أسوان وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة أسوان وغزل المحلة بالتعادل السلبى بين الفريقين فى اللقاء الذى يجمعهما حاليا على ملعب استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل أسوان على النحو التالي: حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: أحمد كاستلو - محمد عطوة - أحمد دحروج - محمد مصطفى ميدو، خط الوسط: محمد جدو - مصطفى عناني - عماد فتحي - أحمد خالد، خط الهجوم: ماليك إيفونا - أحمد بالحاج.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: خالد وليد - محمد حمدي زكي - الحسيني سمير - ديسلون كاموني - عبد العزيز موسى - مصطفى عبد الرسول - اسلام صلاح - علي فتحي - باي كمارا.

فيما ضم تشكيل غزل المحلة كلاً من.. في حراسة المرمي : عمرو شعبان، خط الدفاع: معاذ الحناوي ومصطفي العش وإيهاب سمير ومحمد جابر، خط الوسط: صلاح ريكو وحميد ماو وأحمد النادري وأحمد الشيخ، خط الهجوم: باولون فوافي وعبده يحي.

وعلى مقاعد البدلاء كلاً من.. محمود الحضري وبسام ماهر والسيد الشبراوي وخالد الأخميمي ،وأحمد جعيدي ومحمد بازوكا ومحمد صابرويوسف العش.