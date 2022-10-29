شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التتويج بالسوبر.. النشرة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، بعثة الأهلي تعود للقاهرة بالتتويج بالسوبر المحلي، ليفربول صلاح فى تحدٍ جديد أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي.

تعود بعثة الأهلي صباح اليوم ،السبت، إلى القاهرة قادمة من الإمارات عقب خوض مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك والتي أقيمت أمس على إستاد هزاع بن زايد بأبوظبي والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين ، حيث سجل ثنائية الأهلي، سافيو وكريم فؤاد.

يحتضن ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول وليدز يونايتد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لموسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، وهي مباراة مليئة بالإثارة والندية بين الفريقين.

يدخل ليفربول المباراة في التاسعة إلا ربع مساء وتنقل على مجموعة قنوات بي ان سبورت ، وذلك بعدما بعدما سقط في الجولة الماضية في فخ الخسارة أمام نوتنجهام فورست، ليواصل "الريدز" التخبط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 13 جولة، بعدما حصد 16 نقطة، من الفوز في أربع مباريات والتعادل مثلها وخسارة ثلاث مباريات.

أما ليدز يونايتد، فيواصل المعاناة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بعدما سقط على ملعبه في الجولة الماضية بنتيجة 3-2، ليسقط في الخسارة الرابعة على التوالي.

ويحتل ليدز يونايتد المركز 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حصد تسع نقاط فقط، من فوزين وثلاثة تعادلات، وخسارة ست مباريات، ليدخل مبكرًا في صراع الهبوط.

يستعد محمود حمدى الونش مدافع الزمالك السفر لإنجلترا من أجل إجراء جراحة الركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة، والتي يغيب على أثرها من 4 أشهر إلى ستة أشهر، ويسعى الونش لإجراء العملية في أقرب فرصة للعودة مجددا في أقرب وقت لتدريبات الزمالك في الموسم الجديد.

وترغب إدارة الزمالك في إجراء الونش الجراحة في أكبر مراكز العالم المتخصصة حتى يعود في أسرع وقت للملاعب، كونه أحد الأعمدة الأساسية للفريق، لاسيما أنه أصبح مهدداً بالغياب لفترة طويلة نظرًا لصعوبة الإصابة، ومن المنتظر أن يطير الونش إلى إنجلترا عقب الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة للخضوع للجراحة والتأهيل قبل العودة إلى القاهرة من جديد.

وكان الزمالك أعلن تعرض الونش للإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية، وأكدت إدارة الكرة أن "الونش" يحتاج للتدخل الجراحي وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر قبل العودة إلى التدريبات وسيخضع للعملية الجراحية خارج مصر

حصد الثنائى المصرى نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، ومروان الشوربجى لاعب هليوبوليس والمصنف السابع لقب الأفضل فى شهر أكتوبر الجارى بعد تألقهما خلال مشاركتهما فى البطولات وحصولهما على أعلى النقاط فى التصنيف العالمي.

وحصدت نور الشربيني وصافة بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد خسارتها أمام المصنفة الأولى نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، قبل أن تتوج الشربيني فى ذات الشهر ببطولة جراسهوبر لتحصد 1,550 نقطة.

بينما حصد مروان الشوربجي وصافة بطولة جراسهوبر للاسكواش بعد هزيمته فى المباراة النهائية أمام مصطفى عسل المصنف الثالث، ليحصل على 1,460 نقطة فى التصنيف العالمي.