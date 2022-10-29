شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة بالدورى الممتاز بعد انتهاء مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعد الانتهاء من بطولة السوبر المصرى التى أقيمت أمس، الجمعة، بالإمارات وفاز بها الأهلي على الزمالك بثنائية نظيفة، بدأت الأنظار تتجه نحو بطولة الدوري المصري التى تُقام الجولة الثالثة منها الأيام الحالية.
وبدأت بطولة الدوري المصري للموسم المحلي مؤخراً وتتواصل الإثارة والندية بدءاً من اليوم، السبت، ونطرح فى السطور التالية تفاصيل الجولة الثالثة من البطولة المحلية.
ماذا عن موعد ومباريات الجولة الثالثة؟
ج: أنطلقت عصر اليوم، السبت، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 ، وانطلقت مباراة أسوان وغزل المحلة في الثالثة عصراً باستاد أسوان، فيما تقام مباراة المصرى وإنبي فى الخامسة مساءً باستاد برج العرب.
وتقام الاثنين مباراتان بين الاتحاد وطلائع الجيش فى الخامسة مساءً باستاد الإسكندرية، والمقاولون العرب مع فاركو فى السابعة مساءً باستاد المقاولون العرب.
وتقام الثلاثاء مباراة واحدة بين حرس الحدود وسموحة فى الخامسة مساءً باستاد حرس الحدود، وتُختتم مبارايات الجولة الثالثة بمباراة الأهلي مع الداخلية فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، وتم تأجيل مباراتي الإسماعيلي وفيوتشر والزمالك مع بيراميدز.س: من هم حكام مباريات اليوم في الدوري المصري؟
ج : حكام مبارايت اليوم في الدوري هم:
أسوان × غزل المحلة
أحمد جمال حكما للساحة ويعاونه كل من محمد مجدي مساعد أول وأحمد عبدالمنعم مساعد ثان وجلال احمد حكما رابعا والسيد شعبان حكم فيديو ومصطفي عطية حكم فيديو مساعد.
المصري × إنبي
محمد عادل حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد محمود أبوالرجال مساعد أول وأحمد زيدان مساعد ثان وأحمد ناجي حكما رابعا ومصطفي مدحت حكم فيديو وشهاب راشد حكم فيديو مساعد.
س: ما هى القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري؟
ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.