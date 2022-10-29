شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة بالدورى الممتاز بعد انتهاء مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الانتهاء من بطولة السوبر المصرى التى أقيمت أمس، الجمعة، بالإمارات وفاز بها الأهلي على الزمالك بثنائية نظيفة، بدأت الأنظار تتجه نحو بطولة الدوري المصري التى تُقام الجولة الثالثة منها الأيام الحالية.

وبدأت بطولة الدوري المصري للموسم المحلي مؤخراً وتتواصل الإثارة والندية بدءاً من اليوم، السبت، ونطرح فى السطور التالية تفاصيل الجولة الثالثة من البطولة المحلية.





ماذا عن موعد ومباريات الجولة الثالثة؟

ج: أنطلقت عصر اليوم، السبت، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 ، وانطلقت مباراة أسوان وغزل المحلة في الثالثة عصراً باستاد أسوان، فيما تقام مباراة المصرى وإنبي فى الخامسة مساءً باستاد برج العرب.