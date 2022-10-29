شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر مطار أبو ظبى فى طريق العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار أبوظبي في الثالثة عصر اليوم السبت عائدة إلى القاهرة بعد خوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، أمس الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد، وانتهى اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تصل البعثة إلى مطار القاهرة الدولي في السادسة والنصف مساء اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي المقبلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط ويليه الاتحاد السكندري والأهلي بنفس الرصيد في المركزين الثاني والثالث ثم فيوتشر وغزل المحلة وطلائع الجيش وفاركو بالترتيب برصيد 4 نقاط.