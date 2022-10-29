شكرا لقرائتكم خبر عن 16ميدالية لنادية فكرى وأمانى الدسوقى فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت نادية فكرى لاعبة منتخب الأثقال البارالمبى فى التتويج بـ8 ميداليات فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وجاءت الميداليات مقسمة إلى 4 ذهبيات و4 فضيات على مستوى بطولات أفريقيا والمفتوحة والرواد والمجموع أيضا.

كما توجت أمانى الدسوقى بـ8 ميداليات أيضا فى منافسات البطولة، مقسمة إلى 4 فضيات و4 برونزيات، وبالتالى حققت اللاعبتان 16 ميدالية فى وزن فوق 86 ك.

ويشهد التتويج حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية و عدد من اعضاء اللجنة ومسؤولي وفود الدول المشاركة فى البطولة.