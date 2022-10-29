اخبار الرياضه

16ميدالية لنادية فكرى وأمانى الدسوقى فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارالمبى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن 16ميدالية لنادية فكرى وأمانى الدسوقى فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت نادية فكرى لاعبة منتخب الأثقال البارالمبى فى التتويج بـ8 ميداليات فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وجاءت الميداليات مقسمة إلى 4 ذهبيات و4 فضيات على مستوى بطولات أفريقيا والمفتوحة والرواد والمجموع أيضا.

 

كما توجت أمانى الدسوقى بـ8 ميداليات أيضا فى منافسات البطولة، مقسمة إلى 4 فضيات و4 برونزيات، وبالتالى حققت اللاعبتان 16 ميدالية فى وزن فوق 86 ك.

 

ويشهد التتويج حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية و عدد من اعضاء اللجنة ومسؤولي وفود الدول المشاركة فى البطولة.

 

نادية فكرى
نادية فكرى

امانى الدسوقى
امانى الدسوقى

 

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا