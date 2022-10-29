شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤدى مرانه على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الداخلية التى تقام الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الأهلي مرانه اليوم دون راحة، وتوجهت حافلة الفريق من مطار القاهرة إلى مقر النادي بالجزيرة مباشرة بعد عودة البعثة من الإمارات.
وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة السوبر المصري الذي أقيم أمس تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما خاض باقى اللاعبين تدريباتهم على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الفني فيما خاض علي لطفي ومصطفى شوبير، حارسا الفريق، تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكون.
وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران ثم عقد جلسة تنسيقية مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للترتيب للمرحلة المقبلة.
ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.