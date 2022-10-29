شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية السلاح تعتمد الميزانية وخطة نشاط الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت ظهر اليوم الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للسلاح، وتم خلالها اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية، وتقرير مجلس الإدارة الذى أوضح إنجازات عديدة وبطولات للمنتخبات الوطنية، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية وتم الموافقة على القوائم المالية واعتمادها.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي اللعبة، وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.

وشهد الاجتماع حضور سبعة أندية وجاءت كالتالي: "السلاح المصري، السلاح السكندري، الشمس، طنطا، سبورتنج، المعادي، مدينة نصر".

وتحدث عبد المنعم الحسيني مقدما الشكر لكل من حضر اجتماع الجمعية العمومية اليوم من رئيس أندية و أعضاء مجلس الإدارة، وحضور 7 مندوبين من أصل 9 أندية من الجمعية العمومية وذلك يمثل ثقة كبيرة للاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع الجمعية العمومية العادية كل من محمد سالم مراقب من وزارة الشباب والرياضة، بجانب أحمد سعيد مندوب من اللجنة الأولمبية المصرية، و المستشار محمد احمد المنشاوي المشرف القضائي على الجميعة العمومية.