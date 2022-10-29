مرموش بديلًا أمام بوخوم بالـ"بوندسليجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - يجلس لاعب المنتخب الوطني، عمر مرموش، على مقاعد بدلاء فريقه فولفسبورج الألماني، أمام نظيره بوخوم، بالمباراة التي تقام في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني على ملعب فوكسفاجن أرينا.

ونجح مرموش في تسجيل هدفين في 11 مباراة لعبها مع فولفسبورج، منها 6 كأساسي، بالدوري الألماني "بوندسليجا"، كما سجل في مباراتين منهم مباراة واحدة كأساسي ببطولة كأس ألمانيا.

ويحل فريق فولفسبورج في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما يقع بوخوم بالمركز السابع عشر برصيد سبع نقاط.

تشكيل فولسفبورج

تشكيل بوخوم