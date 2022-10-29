مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا بهدف أمام ليستر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

صعد فريق مانشستر سيتي لصدارة مؤقتة لجدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري الإنجليزي بالفوز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته اليوم السبت بنظيره ليستر سيتي.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب فريق مانشستر سيتي كيفين دي بروين في الدقيقة 49 من ركلة حرة مباشرة سددها بنجاح في شباك ليستر.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 29 في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني والمتبقي له مباراة، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 11 في المركز 17.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وبدأ الشوط الأول بسيطرة من قبل لاعبي مانشستر سيتي فتصدى حارس مرمى ليستر في الدقيقة 13 لرأسية من رودي حولها لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

وتصدى حارس مرمى ليستر في الدقيقة 17 لتسديدة من برناردو سيلفا.

وردّ ليستر سيتي بهجمة مرتدة ولكن أبعدها دفاع مانشستر سيتي في الدقيقة 24 لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

وتصدى حارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون في بداية الشوط الثاني لمحاولات ليستر لمعادلة النتيجة فتصدى في الدقيقة 54 لتسديدة تيليمانس.

وأرسل لاعب مانشستر سيتي كانسيلو في الدقيقة 61 كرة عرضية لم تجد من يقابلها من زملائه.

ودفع المدير الفني لفريق لمانشستر سيتي سيتي في الدقيقة 72 باللاعب روبن دياس بدلاً من مانويل أكانجي.

وتصدى حارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون في الدقيقة 88 لتسديدة من إيهيناتشو لاعب ليستر.