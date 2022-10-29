شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة السوبر المصرى الذى أقيم بالامارات أمام النادى الاهلى وخسره الفارس الأبيض بهدفين دون رد، وذلك من أجل الاستعداد لمواصلة المشوار بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، والـ14 فى تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي.





موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.





الزمالك يحصد العلامة الكاملة فى الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، ويليه الاتحاد السكندري والأهلي بنفس الرصيد فى المركزين الثاني والثالث، ثم فيوتشر وغزل المحلة وطلائع الجيش وفاركو بالترتيب برصيد 4 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وإنبى بالدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.