الامارات | الشحات يرد على شيكابالا.. "لا أعرف سبب موقفه العدائي!"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكا لاعب الأهلي حسين الشحات تعرضه للشتم والسب من جانب قائد الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا خلال مباراة كأس السوبر التي أقيمت في العين وفاز فيها الاهلي بهدفين نظيفين..

وقال الشحات في تصريحات لقناة "صدى البلد" المصرية: "شيكابالا سبني دون سبب وحينما توجهت لسؤاله، هل تسبني أنا، فرد بنعم وواصل السب دون أن أعرف السبب لهذا الموقف العدائي".

وأضاف: "لم يصدر بيني وبين شيكابالا أو لاعب في الزمالك ما يستدعى هذا الموقف على الاطلاق، دافعت عن شيكابالا كثيرًا عندما تعرض للسباب، ولا أعلم الدافع لسبي".

وأشار: "لم أدخل في مشكلة مع أي لاعب من قبل، وليس من أخلاقي الجري وراء (التريند) عن طريق افتعال المشاكل، دائما ما كنت أحرص على الالتزام داخل الملعب أو خارجه، فجميع لاعبي الأندية الأخرى سيبقون زملاء مهما حدث".

يُذكر أن قائد الزمالك شيكابالا لم يظهر على منصة التتويج لاستسلام الميدالية الخاصة به، لمرافقته نجم الأهلي الأسبق مؤمن زكريا لحظة نزوله إلى أرض ملعب هزاع بن زايد للاحتفال مع لاعبي القلعة الحمراء، بلقب السوبر