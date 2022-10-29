الامارات | مدرب الأهلي كولر يخسر صوته خلال السوبر المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - امتدح مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر لاعبيه بعد التتويج بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك 2-صفر، الجمعة، على استاد هزاع بن زايد في العين.

وقال كولر في تصريحات صحافية: "عملنا كثيرًا خلال 6 أسابيع، واللاعبون حصلوا على المكافأة من خلال التتويج بلقب السوبر"، وأضاف :" قدمنا شوط أول مثالي تحكمنا من خلاله في مجريات اللعب، الزمالك حاول في الشوط الثاني إدراك التعادل من خلال الضغط علينا، كان هناك أخطاءً في التمرير وتداركنا الموقف بالتغييرات".

وأوضح: "الفوز بالسوبر أمر جيد لي وللاعبي والنادي بشكل عام.. فريقي مازال عليه العمل ومواصلة التحسن، مازال أمامنا الكثير".

وأكمل: "الزمالك فريق كبير جدا، وقد ضغطوا علينا بقوة في الشوط الثاني وارتكبنا بعض الأخطاء خاصة بعد الدقائق العشر الأولى وأجرينا الكثير من التمريرات الخاطئة".

وبين: " حينما يكون الفريق وحدة واحدة ويساعد اللاعبون بعضهم البعض هذا يخلق منظومة متكاملة تصعب الأمور على المنافس وتجعله تحت ضغط لأن الكل يدافع والكل يهاجم".

وعن الحضور الجماهيري في مباراة السوبر، قال كولر: "لا يوجد أجمل من خوض مباراة أمام ذلك العدد الكبير من الجماهير، وللأسف فترة كورونا أثرت على الملاعب وبعدها لم يحضر الجمهور بالسعة الكاملة في مصر لقد خسرت صوتي لإيصال المعلومات بسبب أهازيج هتافات الجماهير المدرجات اليوم".