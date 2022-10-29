الامارات | أقوى مشهد مؤثر في السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بطله شيكابالا (فيديو وصور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة السوبر المصري التي جمعت الأهلي والزمالك في استاد هزاع بن زايد بنادي العين، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل موقف مؤثر في ختام المباراة كان بطله قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، الذي ذهب بعد المباراة لاصطحاب صديقه مؤمن زكريا، لاعب الزمالك والأهلي السابق وذهب به إلى فريق الأهلي.

ونشر حساب قناة أبوظبي الرياضية عبر منصة "تيك توك" فيديو أثناء خروج شيكابالا، وهو يمسك في يده مؤمن زكريا، وذهب إلى منصة التتويج في الأهلي وقابله مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ وأحد أفراد الطاقم الفني بالأهلي وقاما بمعانقة شيكابالا، واستلام مؤمن زكريا منه ليصعد إلى منصة التتويج.

وجاء في الفيديو حديث بين شيكابالا وسيد عبد الحفيظ والذي يبدو أنه كان يخبره بأنه سينتظر خارج الملعب لحين انتهاء مراسم التتويج من أجل مرافقة مؤمن زكريا، وظهر مؤمن بشكل محزن ويبدو عليه مظاهر المرض والصعوبة أثناء المشي، واحتفل لاعبو الأهلي ومحمد الشناوي بالكأس مع مؤمن زكريا واحتفلوا معه بعد البطولة.

ويذكر أن مؤمن زكريا قد تعرض إلى مرض نادر في العضلات، جعله يترك كرة القدم وهو في سن مبكر بعد أعوام من التألق مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وأيضاً الاحتراف في الدوري السعودي.

ونجح الأهلي في الفوز بلقب السوبر للمرة الثانية عشر في مشواره الكروي بعد التفوق على بطل الثنائية الموسم الماضي في مصر فريق الزمالك، بهدفين دون مقابل في مباراة قوية شهدها جمهور كبير من الجالية المصرية والعربية في الإمارات.

وكان شيكابالا قد أثار الجدل بعد المباراة بغيابه عن مراسم تتويج فريقه بالميدالية الفضية إلا أنه اتضح بعد ذلك أن سبب غيابه هو من أجل الخروج واصطحاب مؤمن زكريا من المدرجات وتوصيله إلى منصة تتويج الأهلي باللقب.