الامارات | الجائزة المالية لبطل كأس السوبر المصري.. كم حصد الأهلي؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل الأهلي على ثلاثة ملايين جنيه مكافأة مالية بعد التتويج بلقب السوبر المصري، فيما حصل الزمالك على مليون و500 ألف جنيه مكافأة الوصيف.

ونجح الأهلي في أن يرفع رصيده من لقب السوبر للمرة الـ 12، من بينها ستة ألقاب حصدها على حساب غريمه التقليدي الزمالك في المباراة المثيرة التي اقيمت الجمعة على استاد هزاع بن زايد في العين وانتهت اهلاوية بهدفين نظيفين.