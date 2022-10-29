اخبار الرياضه

أبرزها ليفربول وليدز يونايتد وقمة فالنسيا وبرشلونة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -     

تقام اليوم السبت، الموافق 29 أكتوبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف الدوريات الأوروبية، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2022 - 2023.

ونستعرض لكم مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها.

أسوان  X غزل المحلة – الساعة 3 عصرا على قناة on time sports              

المصري البورسعيدي X إنبي – الساعة 5 مساء على قناة on time sports

الممتاز

ليستر سيتي X مانشستر سيتي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium         

بورنموث X توتنهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium                         

برينتفورد X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا -Arena Sport 1 HD Croatia

برايتون X – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium                                             

كريستال بالاس X ساوثهامتون – الساعة 4 عصرا - beIN Sports Connect    

نيوكاسل يونايتد X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا - beIN Sports 1 HD Premium       

فولهام X إيفرتون – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                                 

X ليدز يونايتد – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                       

ألميريا X سيلتا فيجو – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1                 

قاديش X أتلتيكو مدريد – الساعة 4:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

إشبيلية X رايو فاليكانو – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1      

فالنسيا X – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

نابولي X ساسولو – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1  

ليتشي X يوفنتوس – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1    

إنتر ميلان X سامبدوريا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1              

الدوري الألماني

بايرن ميونخ X ماينز 05 – الساعة 3:30 عصرا - beIN Sports HD 3

لايبزيج X باير ليفركوزن – الساعة 3:30 عصرا - beIN Sports HD 4      

فولفسبورج X بوخوم – الساعة 3:30 عصرا - TOD App - beIN SPORTS

شتوتجارت X أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا - beIN Sports HD 3 English       

أينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء - beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان X تروا – الساعة 5 مساء - beIN Sports HD 2             

ستراسبورج  X مارسيليا – الساعة 9 مساء - beIN Sports HD 2

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا