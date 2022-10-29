أبرزها ليفربول وليدز يونايتد وقمة فالنسيا وبرشلونة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم السبت، الموافق 29 أكتوبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف الدوريات الأوروبية، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2022 - 2023.
ونستعرض لكم مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها.
أسوان X غزل المحلة – الساعة 3 عصرا على قناة on time sports
المصري البورسعيدي X إنبي – الساعة 5 مساء على قناة on time sports
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي X مانشستر سيتي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
بورنموث X توتنهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
برينتفورد X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا -Arena Sport 1 HD Croatia
برايتون X تشيلسي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
كريستال بالاس X ساوثهامتون – الساعة 4 عصرا - beIN Sports Connect
نيوكاسل يونايتد X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا - beIN Sports 1 HD Premium
فولهام X إيفرتون – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليفربول X ليدز يونايتد – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ألميريا X سيلتا فيجو – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
قاديش X أتلتيكو مدريد – الساعة 4:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
إشبيلية X رايو فاليكانو – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
فالنسيا X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1
نابولي X ساسولو – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
ليتشي X يوفنتوس – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
إنتر ميلان X سامبدوريا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني
بايرن ميونخ X ماينز 05 – الساعة 3:30 عصرا - beIN Sports HD 3
لايبزيج X باير ليفركوزن – الساعة 3:30 عصرا - beIN Sports HD 4
فولفسبورج X بوخوم – الساعة 3:30 عصرا - TOD App - beIN SPORTS
شتوتجارت X أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا - beIN Sports HD 3 English
أينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء - beIN Sports HD 3
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان X تروا – الساعة 5 مساء - beIN Sports HD 2
ستراسبورج X مارسيليا – الساعة 9 مساء - beIN Sports HD 2