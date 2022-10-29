شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثالث من البطولة.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، ويليه الاتحاد السكندري والأهلي بنفس الرصيد فى المركزين الثانى والثالث، ثم فيوتشر وغزل المحلة وطلائع الجيش وفاركو بالترتيب برصيد 4 نقاط.
أسوان - غزل المحلة.. 3 عصرا .. استاد اسوان
المصرى - إنبي.. 5 مساء .. استاد برج العرب
البنك الأهلى - سيراميكا .. 7 مساء .. استاد القاهرةالاثنين 31 -10-2022
الاتحاد - طلائع الجيش.. 5 مساء .. استاد الإسكندرية
المقاولون العرب - فاركو .. 7 مساء.. استاد المقاولون العربالثلاثاء 1- 11-2022
حرس الحدود - سموحة.. 5 مساء .. استاد حرس الحدودالأربعاء 2-11-2022
الداخلية - الأهلي.. 5 مساء .. استاد السويس الجديد
وتم تأجيل مباراتي الإسماعيلي وفيوتشر والزمالك مع بيراميدز.
القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية