شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم: كولر طور أداء متولى وأتمنى تعلم الجماهير من لقطة مؤمن وشيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر حقق العديد من المكاسب المعنوية بعد الفوز فى مباراة الأمس على الزمالك بهدفين نظيفين، فى قمة السوبر المصري، والتتويج باللقب.

وقال أبو مسلم، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "كولر يفضل اللعب بمحمود متولي ومحمد عبد المنعم لإجادتهما بناء هجمات الفريق، وكول يعمل بهدوء وهناك ثقة من الجماهير، وسافيو سجل هدفاً مميزاً، استغل الفرصة وأجاد التسديد، وهو من ضمن مكاسب الأهلي بالأمس، وهو خامة مبشرة والهدف بداية للطريق الصحيح".

وأضاف أبو مسلم، "طاهر محمد طاهر كان مميزاً بالأمس، وبدأ استعادة مستواه بعد اكتمال تجهيزه بدنياً، حتى عندما تم طرده فى مباراة الإسماعيلي عاد وشارك مع الفريق مرة أخرى دون مشكلة، كما أن كولر لديه مرونة فى وجود محمد شريف وشادى حسين، ومكاسب الأهلي المعنوية كبيرة جداً".

وأكد أن "مركز الظهير الأيسر فى مصر أصبح صعباً جداً، وفلسفة كولر تعتمد على بناء الهجمات من الأسفل، وهناك تفاهم بين عبد المنعم ومتولي ولأول مرة أرى خط دفاع الأهلي مميزاً بهذا الشكل، وكذلك أيضاً تألق على معلول وأكرم توفيق".

واختتم أبو مسلم قائلا، "أتمنى من جماهير مصر بأكملها أن ترى الحب والتعاطف في لقطة مؤمن زكريا وشيكابالا، وأتمنى أن تتعلم الجماهير بالكامل من هذه اللقطة للابتعاد عن التعصب بكافة أنواعه".