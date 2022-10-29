شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يبحث عن أول انتصاراته مع المصرى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض إيهاب جلال، المدير الفني للمصرى، تحدياً جديداً مع الفريق البورسعيدي عندما يلتقي مع إنبي فى الخامسة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتعد هذه المباراة هى الاختبار الثالث لإيهاب جلال مع المصري، ومازال المدرب يبحث عن أول انتصاراته مع الفريق فى ولايته الثانية، حيث خاض المصرى مباراتين فى الدوري تحت قيادة إيهاب جلال، خسر الأولى بثلاثية نظيفة أمام سيراميكا، وتعادل سلبياً فى المباراة الثانية أمام بيراميدز.

وعقد إيهاب جلال، المدير الفني للمصري، جلسة بالفيديو مع لاعبي الفريق، على هامش التدريبات، شرح خلالها أبرز نقاط القوة والضعف لدى فريق إنبي، بعدما استعرض الجهاز الفني أبرز لقطات إنبي خلال أول جولتين أمام بيراميدز والطلائع.

وأكد إيهاب جلال، أن لاعبي إنبي لن يفرطوا فى ثلاث نقاط جديدة بسهولة، خاصة بعد الهزيمة التى تلقاها الفريق البترولي في اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية بالدوري العام.

وجاءت أبرز أرقام مسيرة إيهاب جلال كالتالي:

ـ السن: 55 سنةـ تولى تدريب: 9 أندية

"الزمالك ـ بيراميدز ـ الإسماعيلي ـ المصري ـ إنبي ـ مصر المقاصة ـ أهلي طرابلس ـ كهرباء اسماعيلية ـ تليفونات بني سويف"

ـ خاض: 274 مباراة

ـ فاز فى: 133 مباراة

ـ تعادل فى: 67 مباراة

ـ خسر: 74 مباراة مع منتخب مصر

ـ خاض: 3 مباريات

ـ فاز في مباراة واحدة أمام غينيا بنتيجة: 1/0

ـ خسر في مباراتين:

الأولى رسمية أمام أثيوبيا بنتيجة: 2/0

الثانية ودية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة: 4/1