شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. 3 هدافين يغردون خارج القطبين في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت المنافسة سريعاً في الدوري المصري بنسخته رقم 64، بعد مرور أول جولتين فقط على لقب الهداف، حيث دخل 3 لاعبين في منافسة قوية لتصدر القائمة مبكراً، والطريف في الأمر أن اللاعبين الثلاثة خارج أندية القمة.

أعاد أوستين أموتو مهاجم الاتحاد السكندري، اكتشاف نفسه وقدراته الهجومية مع زعيم الثغر ليسجل في أول جولتين، حيث اقتنص للاتحاد أول 3 نقاط أمام أسوان بهدف نظيف، ثم سجل في ثنائية الاتحاد بشباك الداخلية.

ورغم أن فريق إنبي لم يحقق انتصارات حتى الآن، حيث تعادل في الجولة الأولى بهدف لمثله أمام بيراميدز، وخسر في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف أمام الطلائع، نجح رفيق كابو لاعب الفريق البترولي في تسجيل هدفي فريقه في المسابقة حتى الآن.

كما استعاد خالد قمر مهاجم طلائع الجيش بريقه مع فريقه الحالي، بعدما قاد الطلائع لفوز بثنائية مقابل هدف في الجولة الثانية بالدوري على حساب إنبي، ليحصد أول انتصار للطلائع، بعد التعادل سلبياً في الجولة الأولى أمام الداخلية.