شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات اليد أمام صاحب الأرض فى بطولة إسبانيا الدولية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب سيدات كرة اليد نظيره الإسبانى، صاحب الأرض، اليوم، السبت، فى ثانى لقاءاته ببطولة إسبانيا الودية الدولية التى يشارك فيها الفراعنة استعدادا لبطولة أفريقيا بالسنغال المحدد لها شهر نوفمبر المقبل.

وخسر منتخب مصر لسيدات كرة اليد من نظيره السويسرى بنتيجة 28 ـ 37 فى أولى مبارياته ببطولة إسبانيا الودية أمس.

وبعد انتهاء الدورة الدولية الودية سيتوجه الفريق الوطنى المصرى من إسبانيا إلى التشيك، لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب التشيك فى الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر الشهر المقبل.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني المصرى للسيدات كلا من: رامي عبد اللطيف المدير فني - وليد ابو العطا مدرب عام - وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى ايمان مرجان مدير اداري - دكتورة منة الله بدوي أخصائي علاج طبيعي - حازم حامد محلل أداء فنى.

وتضم قائمة أسماء اللاعبات: أمينة عاطف - مي جمعة - يارا مختار - شيماء صبرى.ك - شهد الشواربي - سهيلة خالد - فرح الشاذلي - ليلى هيثم - ملك طلعت - نهى أيمن - سارة يحيى - منة الله سيد - شهد حسام - أمينة هشام - يارا هاني - مريم عمر - كنزى حاتم - تقى كامل.

وتضم مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة فى نسختها الـ25 للسيدات لكرة اليد كلا من:

المجموعة الأولى: منتخب أنجولا - منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية - منتخب الرأس الاخضر - منتخب الجزائر.

المجموعة الثانية: منتخب تونس - منتخب الكونغو - منتخب غينيا - منتخب المغرب - منتخب مصر الوطنى.

المجموعة الثالثة: منتخب الكاميرون - منتخب السنغال - منتتخب مدغشقر - منتخب كوت دى فوار.