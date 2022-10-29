شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الاسكواش تمنح نور الشربينى ومروان الشوربجي لقب "الأفضل" فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الثنائى المصرى نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، ومروان الشوربجى لاعب هليوبوليس والمصنف السابع لقب الأفضل فى شهر أكتوبر الجارى بعد تألقهما خلال مشاركتهما فى البطولات وحصولهما على أعلى النقاط فى التصنيف العالمي.

وحصدت نور الشربيني وصافة بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد خسارتها أمام المصنفة الأولى نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، قبل أن تتوج الشربيني فى ذات الشهر ببطولة جراسهوبر لتحصد 1,550 نقطة.

بينما حصد مروان الشوربجي وصافة بطولة جراسهوبر للاسكواش بعد هزيمته فى المباراة النهائية أمام مصطفى عسل المصنف الثالث، ليحصل على 1,460 نقطة فى التصنيف العالمي.



مروان



نور الشربيني

و أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع الثاني على التوالي، فيما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارتها لتصنيف السيدات بعد تتويجها ببطولة أمريكا في النسخة الأخيرة.

حافظت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على صدارتها للتصنيف العالمي للسيدات، فيما استقرت نور الشربيني لاعبة سبورتنج المركز الثاني بعدما حصدت وصافة بطولة أمريكا وبطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، واستمرت هانيا الحمامي لاعبة دجلة في تواجدها بالمركز الثالث، واحتفظت نور الطيب بتواجدها في المركز السادس وتليها روان العربي في المركز السابع، وسلمى هاني في المركز العاشر.

استقر النيوزيلندي بول كول في المركز الثاني خلف البطل المصري علي فرج، حيث كان بول كول قد ودع منافسات بطولة أمريكا من الدور ربع النهائي، واستعاد مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي المركز الثالث، وحل محمد الشوربجي لاعب انجلترا في المركز الرابع، فيما تراجع البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الخامس.

وتراجع طارق مؤمن إلى المركز السابع ليحل مروان الشوربجي بدلاً منه في المركز السادس، وتقدم فارس الدسوقي إلى المركز الثامن، وتراجع زاهد سالم إلى المركز التاسع.