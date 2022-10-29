شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتابع برنامج تأهيل ديانج في الأهلي بعد إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتابع الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر حالة المالي آليو ديانج لاعب الأهلي الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة أسوان الأخيرة بالدوري وكانت عبارة عن شد قوي في العضلة الخلفية وأبعدته هذه الإصابة عن مباراة السوبر الأخيرة.

ويناقش الجهاز الفني مع نظيره الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة تطورات إصابة ديانج والبرنامج التأهيلي المُحدد له للتعافي من الإصابة التي تحتاج فترة لا تقل عن 15 يوماً للعودة للمباريات.

وأكد كولر أن ديانج لاعب مؤثر وغيابه عن الفريق أمر هام لكن الجهاز الفني قادر على تجهيز البديل والدفع به في المباريات ، مُشيراً أن الفريق يقدم كرة جماعية والأهلي لديه عناصر قوية على الصعيد الأساسي والبدلاء.