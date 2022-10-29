شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة ميشيل يانكون لوالدها بعد التتويج بالسوبر: هل تعد ميدالياتك يا أبى.. فخورة بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إليسيا يانكون ميشيل، ابنة مدرب حارس النادي الأهلي، بوالدها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، بعد تتويجه مع الأهلي بكأس السوبر المصري، عقب الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم أمس باستاد هزاع بن زايد بالإمارات العربية.

وكتبت إليسيا: هل تعد ميدالياتك يا أبي.. فخورة بك.

وأغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر ملف مباراة السوبر عقب انتهاءها مُباشرة ، وبدأ التفكير في الخطوة المقبلة وأولها مباراة الداخلية المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

ويتطلع كولر لتجهيز لاعبيه جيداً للخروج من توابع بطولة السوبر المحلي بإيجابياتها وسلبياتها من أجل التجهيز الجيد لبطولة الدوري التي استهلها المارد الأحمر بانتصارين أمام الإسماعيلي وأسوان بنتيجة واحدة وهي الفوز بهدف نظيف حيث يرغب المدير الفني في تهيئة لاعبيه لبطولة الدوري التي يرغب المارد الأحمر في استعادتها بعد فوز الزمالك بها الموسمين الأخيرين.



