شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظات ما قبل إقلاع طائرة الأهلى من أبو ظبى للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك لحظات من تواجد فريقها فى مطار أبو ظبى قبل بدء رحلة العودة للقاهرة بعد التتويج بالسوبر.

توج فريق الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة.

وتواجه الفريقان على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في الإمارات والذي استضاف المباراة للمرة الثانية بعد أن احتضن مباراة السوبر في موسم (2014-2015) والتي فاز بها الأهلي.

وحسم الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لقب السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه وهو الأكثر تتويجا باللقب، بينما خسر الزمالك اللقب بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وخرج الأهلي ببطولته المحلية الأولى عن موسم 2020-2021، حيث لعب المباراة بصفته وصيفا للزمالك بطل الدوري والكأس عن نفس الموسم.