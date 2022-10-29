شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك يستعد للسفر لانجلترا لإجراء جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمود حمدى الونش مدافع الزمالك السفر لإنجلترا من أجل إجراء جراحة الركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة، والتي يغيب على أثرها من 4 أشهر إلى ستة أشهر، ويسعى الونش لإجراء العملية في أقرب فرصة للعودة مجددا في أقرب وقت لتدريبات الزمالك في الموسم الجديد.

وترغب إدارة الزمالك في إجراء الونش الجراحة في أكبر مراكز العالم المتخصصة حتى يعود في أسرع وقت للملاعب، كونه أحد الأعمدة الأساسية للفريق، لاسيما أنه أصبح مهدداً بالغياب لفترة طويلة نظرًا لصعوبة الإصابة، ومن المنتظر أن يطير الونش إلى إنجلترا عقب الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة للخضوع للجراحة والتأهيل قبل العودة إلى القاهرة من جديد.

وكان الزمالك أعلن تعرض الونش للإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية، وأكدت إدارة الكرة أن "الونش" يحتاج للتدخل الجراحي وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر قبل العودة إلى التدريبات وسيخضع للعملية الجراحية خارج مصر