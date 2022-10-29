صلاح أساسياً.. تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليدز بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على التشكيل الأساسي الذي سيواجه به ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع نظيره ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من "بريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 16 نقطة، بينما يقع ليدز يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.

وسيبدأ النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لمواجهة ليدز يونايتد.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول مواجهة ليدز يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، هيرفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، داروين نونيز.