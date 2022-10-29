بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ظهور المحترفين.. مواجهتان بالدوري.. وليفربول يواجه ليدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يشهد اليوم السبت العديد من المباريات سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وعلى رأسها مواجهة ليفربول وليدز في الدوري الإنجليزي، بالإضافة لظهور المحترفين.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري رابطة الأندية

3:00 مساءً.. أسوان وغزل المحلة.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس2

5:00 مساءً.. المصري وإنبي.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس1

الدوري الإنجليزي

1:30 ظهراً.. ليستر سيتي ومانشستر سيتي.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم1

4:00 مساءً.. برايتون وتشيلسي.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم3

4:00 مساءً.. بورنموث وتوتنهام هوتسبر.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم2

8:45 مساءً.. ليفربول وليدز يونايتد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم1

4:15 مساءً.. قادش وأتلتيكو مدريد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

9:00 مساءً.. فالنسيا وبرشلونة.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

6:00 مساءً.. ليتشي ويوفنتوس.

8:45 مساءً.. إنتر ميلان وسامبدوريا.

الدوري الفرنسي

5:00 مساءً.. باريس سان جيرمان وتروا.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

9:00 مساءً.. ستراسبورج ومارسيليا.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

الدوري الألماني

3:30 مساءً.. بايرن ميونيخ وماينز.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

3:30 مساءً.. فولفسبورج وبوخوم.

6:30 مساءً.. اينتراخت فرانكفورت وبروسيا دورتموند.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم1

الدوري التركي

7:00 مساءً.. ألانيا سبور وغازي عنتاب.