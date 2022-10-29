الامارات | مشادة بين فيريرا وعبد الحفيظ في "سوبر" الأهلي والزمالك.. هذا سببها!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت مشادة بين مدرب الزمالك البرتغالي فيريرا ومدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، عقب تسجيل البرازيلي برونو سافيو، الهدف الأول ل"الفرسان الحمر" في مباراة كأس السوبر المصري التي اقمت السبت في العين وانتهت أهلاوية 2-صفر.

واعترض مدرب الزمالك على طريقة احتفال سيد عبد الحفيظ أمام مقاعد بدلاً فريقه ولكن العقلاء تدخلوا لتهدأة الطرفين واستكمل من بعدها اللعب.

وكان لاعبو الأهلي قد أقاموا ممراً شرفيا لفريق الزمالك لحظة تسلمه ميدالية الوصيف، إذ حرص فيريرا على مصافحة معظم نجوم الأهلي لحظة صعوده على المنصة لاستلام ميداليته.