الامارات | اتحاد الكرة المصري يعرض استضافة السوبر الإماراتي في القاهرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه اتحاد الكرة المصري الدعوة لرابطة المحترفين واتحاد الكرة لاستضافة السوبر الإماراتي، المقرر اقامته في فبراير المقبل، والذي سيجمع بطل الدوري "العين"، وبطل كأس رئيس الدولة "الشارقة"، رداً على استضافة الامارات للسوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وقال رئيس اتحاد الكرة جمال علام في تصريحات صحافية إن العرض الذي قدمه الاتحاد المصري لاستضافة السوبر الاماراتي يأتي في إطار العلاقات القوية والترابط بين اتحاد الكرة في البلدين.

وأضاف: "الاشقاء في الإمارات مُرحب بهم في أي وقت لاستضافة الأحداث الكروية الهامة ومن بينها مباراة السوبر، ونحن نضع كافة الإمكانيات المصرية تحت أمر اتحاد الكرة الاماراتي ورابطة المحترفين لاستضافة المباريات المحلية المهمة في الإمارات".

وشكر جمال علام المسؤولين في مجلس أبوظبي واتحاد الكرة الاماراتي على استضافة السوبر المصري والذي جمع الأهلي مع الزمالك أمس على استاد هزاع بن زايد.

وقال: "ان الإجراءات التنظيمية كانت على أعلى مستوى ولم يترك المسؤولين في مجلس أبو ظبي أي أمور تنظيمية للصدفة، وهذا يعكس نجاح الامارات الدائم في استضافة وتنظيم كبرى الاحداث الرياضية الكبرى وهذا ليس بغريب على الاشقاء في الإمارات والذين يملكون كفاءات إدارية كانت على الدوام محل اشادة من جميع الضيوف".