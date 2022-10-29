كيف علّقت الصحف العربية على تتويج الأهلي بالسوبر المصري على حساب الزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

سلطت الصحف العربية الضوء على فوز النادي الأهلي بلقب السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين في دولة الإمارات.

وتُوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لموسم "2020-2021" بعدما فاز على الزمالك بهدفين نظيفين.

وبهذا الفوز، عزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية المصرية حصدًا بلقب السوبر للمرة الثانية عشر في تاريخه، بينما توقف الزمالك عند 4 ألقاب فقط.

وتناولت الصحف العربية تتويج الأهلي ببطولة السوبر على حساب الزمالك.

صحيفة الخليج الإماراتية : "الأهلي سوبر مصر"

وقالت الصحيفة الإماراتية إن الأهلي نجح في إحراز لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 2-0 في مباراة حاشدة احتضنها استاد هزاع بن زايد بنادي العين أمام نحو 25 ألف متفرج.

وأضافت الصحيفة أن المارد الأحمر ثأر من خسارته أمام الزمالك في نهائي كأس مصر في يوليو الماضي، كما ثأر من خسارته لقب الدوري المصري لموسمين.

وأوضحت أن الأهلي حرم غريمه التقليدي من حصد ثلاثية تاريخية بعد ثنائية الدوري والكأس.

صحيفة البيان الإماراتية: 100 انتصار للأهلي على الزمالك

ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن الأهلي نجح في تحقيق رقمًا تاريخيًا بعد فوزه على الزمالك بكأس السوبر المصري.

وقالت الصحيفة إن الأهلي حقق الفوز رقم 6 على الزمالك في بطولة السوبر، كما يعد هذا الانتصار هو رقم 100 على القلعة البيضاء في تاريخ لقاءات الفريقين بكل البطولات.

صحيفة الإمارات اليوم: أسباب ساهمت في تتويج الأهلي

أوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" الأسباب التي ساهمت في تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك.

وقالت إن هناك أسباب هامة ساهمت في عودة روح الانتصارات للأهلي والثأر من الزمالك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقات الجديدة ساهمت في حسم المباراة لصالح الأهلي على حساب الزمالك الذي لم يوفق لاعبوه الجدد في المباراة.

وأضافت أن واقعية الأهلي في مواجهة خط هجوم الزمالك وعدم إعطاء أي مساحات للاعبي الفرق الأبيض والاعتماد على الهجمات المرتدة.

واستغل المارد الأحمر الحالة السيئة لدفاع فريق الزمالك، بالإضافة إلى نجاح كولر مدرب الأهلي في قراءة الخصم جيدًا.

صحيفة الاتحاد الرياضية الإماراتية: الأهلي.. "سوبر 12"

قالت الصحيفة الإماراتية إن الأهلي توج بكأس السوبر للمرة الـ12 في تاريخه بعدما تفوق على الزمالك للمرة الثانية في استاد هزاع بن زايد.

وأوضحت الصحيفة أن الجماهير الحمراء عاشت فرحة الفوز بالسوبر، حيث رافقت حافلة الفريق في شوارع العين، حتى مقر إقامته في الفندق، وسط أجواء احتفالية للتعبير عن السعادة بالفوز باللقب.

صحيفة الرياض السعودية: الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بلقب السوبر المصري

قالت الصحيفة السعودية إن الأهلي توج بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بهدفين دون رد.

وأشارت إلى أن الأهلي عزز رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز باللقب بعدما توج بلقبه رقم 12، فيما توقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب.

صحيفة الرياضية السعودية: "بثنائية الزمالك.. الأهلي سوبر"

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الأهلي استطاع أن يتغلب على الزمالك بهدفين سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز بالبطولة.