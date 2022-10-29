شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبحث عن انتفاضة في الدوري أمام انبي ببرج العرب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصرى البورسعيدي نظيره انبي اليوم السبت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، في مباراة عنوانها الابرز مصالحة الجماهير البورسعيدية بعد التعثر في أول جولتين وحصد نقطة يتيمة.

يدخل المصري المباراة برصيد نقطة واحدة جمعها من مباراتين حيث انهزم من سيراميكا وتعادل مع بيراميدز في أول جولتين، في حين تلقى إنبى أول هزيمة أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64، ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة ايضا.

وينوى أحمد كشرى المدير الفني لانبي إجراء عدة تعديلات في تشكيل الفريق البترولى أمام المصرى البورسعيدى بعد هبوط مستوى أكثر من لاعب ووقوعهم في الأخطاء خلال مباراة طلائع الجيش الماضية وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف.

وشدد كشرى على لاعبيه بضرورة التركيز في الفترة المقبلة من أجل تجميع أكبر عدد من النقاط محذرهم من صحوة النادى المصرى تحت قيادة مديرهم الفني إيهاب جلال قبل المباراة التي تجمعهما اليوم.

من جانبه حرص إيهاب جلال المدير الفني على رفع معنويات اللاعبين بأدائهم الطيب أمام بيراميدز حيث أشار لهم بروعة الأداء الذي لم يكتمل وطالب اللاعبين خلال المران بضرورة تحقيق الفوز على إنبي .

واشتمل المران خلال الأيام الأخيرة على تدريبات خططية هدفها كيفية تلافي ضياع الفرص التي أتيحت للفريق في مباراة بيراميدز وكذلك التسديد البعيد علي المرمي بالإضافة إلي تدريبات خططية و بدنية .

وشهدت التدريبات اليومية للفريق البورسعيدي تألق الجزائري عبدالرحيم دغموم و ايزي ايمكا و مروان حمدي و كريم العراقي وظهر الكاميروني فرانك ايتوجا بشكل طيب في التقسيمة وبات مرشحا بقوة للتواجد في التشكيلة الأساسية للمصري في مواجهة إنبي خلال اللقاء المقبل.

وتلقى اللاعبون محاضرات فنية شاهدوا خلالها لقطات مطولة من لقاء انبي و طلائع الجيش الذي انتهي بفوز طلائع الجيش بهدفين وشرح إيهاب جلال خلال المحاضرة طرقة لعب فريق انبي و الخطة التي يلعب بها كما يدون ملاحظاته على أفضل لاعبيه و مفاتيح لعبه.