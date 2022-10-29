شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة المنتشى يواجه أسوان الجريح فى قمة جماهيرية بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق غزل المحلة ضيفا ثقيلا على نظيره أسوان اليوم السبت في الثالثة عصرا في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة دوري هذا الموسم.

وكان غزل المحلة قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأول في ثاني جولات الدوري المصري الممتاز، ليصل رصيده الاى اربع نقاط من تعادل وانتصار.

وكشف القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق جاءت قائمة زعيم الفلاحين لمواجهة أبناء الجنوب على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان، محمود الحضري.

الدفاع: أحمد ميهوب، محمود علاء، محمد جابر، السيد الشبراوي، محمد صابر، معاذ الحناوي، إيهاب سمير، أحمد جعيدي، محمد بازوكا، مصطفى العش.

الوسط: أحمد الشيخ، خالد الأخميمي، باولن فوافي، حميد ماو، أحمد الندري، يوسف العش، حسام حسن.

الهجوم: عبده يحيى، جابريل أوريك.

فيما يعول ربيع ياسين على المباراة لتحقيق اول انتصار في الدوري بعد هزيمتين امام الاهلي والاتحاد السكندري في مستهل مشواره هذا الموسم.

ويسعى المدير الفني لاسوان لمعالجة العقم التهديفي حيث ام يسجل الفريق اي هدف في أول جولتين رغم كثرة المحاولات على مرمى المنافسين، وعقد جلسات نع ايفونا وبالحاج وحمدي زكى طالبهم خلالها بالتركيز في اللمسة الأخيرة.