شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش ملفات هامة فى الأهلي خلال فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في استغلال الفترة المقبلة التي سيتوقف فيها الدوري فترة ليست بالقليلة في التجهيز لأكثر من ملف خاص بالفريق لاسيما وأن المدرب السويسري مازال يتعرّف على قدرات لاعبيه حيث تولى المسئولية منذ عدة أسابيع.

ويؤكد كولر أنه لا يعرف كل التفاصيل عن الاهلي، وهو ما كشف عنه كولر في تصريحاته التي أدلى بها قبل لقاء السوبر الأخير حيث قال : وتابع مدرب الأهلى: "بعد 6 أسابيع من تولي المسؤولية لا أزال في فترة التعرف أكثر على الفريق وعلى قدرات اللاعبين.

ويرغب المدير الفني في حسم هذه الملفات بعد الإنتهاء من مباراة السوبر المحلي التى خاضها الفريق أمس أمام الزمالك بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.