شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل عماد دونجا يعود للقاهرة لبداية مرحلة التأهيل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك إلى القاهرة، لبدء مرحلة التأهيل من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن مباريات الزمالك الماضية، تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك الذي وضع له برنامجا تأهيليا استعدادا للمرحلة الأخيرة قبل الدخول مع الفريق.

وكان دونجا قد سافر إلى قطر من أجل بدء إجراءات علاجه من الإصابة التي لحقت به، وأجرى عملية المنظار في غضروف الركبه الخارجي وتترواح مدة غيابه عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع.

وكان الزمالك قد أعلن رسميًا عن التعاقد مع دونجا قادمًا من صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية، ومن المنتظر ظهوره فى التدريبات فور شفائه من الإصابة بشكل نهائى.