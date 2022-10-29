شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للقاهرة اليوم من الإمارات..ويبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة من الإمارات اليوم السبت، بعد المشاركة في كأس السوبر المحلي، الذي ترأسها أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، ويرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.

أغلق البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، صفحة السوبر المحلي الذي أقيم أمس الجمعة، على استاد هزاع بن زايد في الإمارات، والتي واجه فيها النادي الأهلي، وبدأ فتح صفحة بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق إنبي فى إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدورى، الذي تم تقديمها بدلا من مباراة بيراميدز الذى تنتظره مواجهة في بطولة الكونفدرالية، لتقوم لجنة المسابقات بتقديم مباراة إنبي من الأسبوع الرابع لهذا الأسبوع على أن يتم الإعلان عن موعد لمباراة الزمالك وبيراميدز في وقت لاحق.

ويتسلح الزمالك بالفوز فى الجولتين الأولى والثانية من بطولة الدورى على حساب سموحة وسيراميكا مما جعل الفريق يتصدر المسابقة بفارق الأهداف عن الأهلى والاتحاد السكندرى أصحاب نفس الرصيد.