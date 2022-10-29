شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. أول هاتريك فى تاريخ الأهلى بالدورى بتوقيع فؤاد صدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل فؤاد صدقى لاعب الأهلى الأسبق أول هاتريك للأهلى فى الدورى فى مثل هذا اليوم 29 أكتوبر 1948، حين تمكن من تسجيل 3 أهداف فى شباك الأوليمبى، بالمباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن فعاليات الأسبوع الثانى فى أول مسابقة دورى ممتاز بملعب مصطفى باشا بمحطة الرمل بالإسكندرية

تقدم أصحاب الأرض مبكرا عن طريق اللاعب خطاب عمر فى شباك كمال حامد حارس الأهلى ليصبح أول ﻻعب يسجل فى اأهلى ورد الأهلى بثلاثية فى نفس الشوط، وكان أول من هز شباك الأوليمبى قلب الهجوم أحمد مكاوى الذى سجل هدف التعادل وأتبعه الجناح الأيسر فتحى خطاب ثم الجناح الأيمن فؤاد صدقى وفى الشوط الثانى أضاف صدقى هدفين آخرين ليصبح صاحب أول هاتريك فى تاريخ الأهلى وثانى هاتريك فى تاريخ المسابقة، وسجل للأوليمبى الهدف الثانى اللاعب سيد الجندى.

وكان أول فريق يمثل الأهلى فى أول نسخة لبطولة الدورى يتكون من:

فى حراسة المرمى: كمال حامد.

فى خط الدفاع والوسط : عبد العزيز همامي، وصبحى يونس، وعبد المنعم شطارة، وسيد عثمان، وحلمى أبوالمعاطى.

فى خط الهجوم : فؤاد صدقى، ومحمد لهيطة، وأحمد مكاوي، وبخيت، وفتحى خطاب.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.