شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 29_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنطلق اليوم السبت الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع فريق ليستر سيتي في افتتاح مباريات الجولة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، على استاد "كينج باور" ملعب فريق ليستر سيتي.

ويحتل فريق مانشيستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، خلف المتصدر فريق أرسنال برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - مايكل إكانجي - جواو كانسيلو



خط الوسط: بيرناردو سيلفا - رودري - دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - ألفاريز



تاريخ مواجهات الفريقين:

والتقي فريقي مانشستر سيتي، وليستر سيتي تاريخيًا في 87 مباراة، تمكن فريق مانشيستر سيتي من تحقيق الفوز في 39 مباراة، وحقق فريق ليستر سيتي الفوز في 28 مباراة، بينما انتهت 20 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

وتمكن فريق مانشيستر سيتي من تحقيق أكبر فوز بين الفريقين بنتيجة 6 - 0، في موسم 196‪7 بينما يعد أكبر فوز لفريق ليستر سيتي بنتيجة 5 - 0، في موسم 196‪0