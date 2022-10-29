شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 29_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق ليفربول، مساء اليوم السبت، مع خصمه فريق ليدز يونايتد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويستضيف ملعب "الأنفيلد" مباراة الفريقين، في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، موسم 2022/23.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثامن برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد ليدز يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد



من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد



تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ليفربول، صاحب الأرض، يدخل المباراة بعدما سقط في الجولة الماضية في فخ الخسارة أمام نوتنجهام فورست، ليواصل "الريدز" التخبط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 13 جولة، بعدما حصد 16 نقطة، من الفوز في أربع مباريات والتعادل مثلها وخسارة ثلاث مباريات.

أما ليدز يونايتد، فيواصل المعاناة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بعدما سقط على ملعبه "إيلاند رود" في الجولة الماضية بنتيجة 3-2، ليسقط في الخسارة الرابعة على التوالي.

ويحتل ليدز يونايتد المركز 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حصد تسع نقاط فقط، من فوزين وثلاثة تعادلات، وخسارة ست مباريات، ليدخل مبكرًا في صراع الهبوط.