شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني اليوم 29_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل فريق برشلونة ضيفًا على خصمه فالنسيا، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب "ميستايا" مباراة الفريقين، والتي تأتي في الجولة الثانية عشر من الليجا، موسم 2022/23.

برشلونة يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، في حين يحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

ويأمل برشلونة في تحقيق الفوز في مباراة الليلة للتقليل من حدة الآثار السلبية الناتجة عن توديع دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي، بعد فوز إنتر ميلان على فيكتوريا بلزن برباعية نظيفة، وسقوط البارسا أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-0.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم



من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا



تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.



تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ألبا - جارسيا - كوندي - بيليرين

الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي - بيدري

الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي

تشكيل فالنسيا المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: ماماراداشفيلي

الدفاع: كوريا - باوليستا - دياخابي - غايا

الوسط: موسي - نيكولاس - الميدا

الهجوم: كلويفرت - كافاني- لينو