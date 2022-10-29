شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وتروا في الدوري الفرنسي اليوم السبت 29_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق باريس سان جيرمان، مساء اليوم السبت، مع خصمه تروا في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف ملعب "حديقة الأمراء" مباراة الفريقين، والتي تأتي في الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي، موسم 2022/23.

ويحتل باريس سان جيرمان حاليًا صدارة الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة، بينما يمتلك تروا 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتروا



من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتروا اليوم



تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

معلق مباراة باريس سان جيرمان وتروا



سيعلق حسن العيدروس على أحداث المباراة اليوم.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام تروا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: راموس، ماركينيوس، كيمبيمبي، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيراتي، فيتور فيريرا، مينديس.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، مبابي، نيمار.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان، لخوض منافسات مواجهة جديدة أمام فريق تروا، ضمن منافسات الجولة ال13 من مسابقة الدوري الفرنسي موسم 2022-2023 في تمام الساعة الخامسة مساء

ويتربع باريس سان جيرمان على عرش صدارة الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة، بينما يقع فريق تروا في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

ويدخل باريس المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد أن فاز على نظيره مكابي حيفا بنتيجة 7-2، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة، من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكانت قد كشفت تقارير صحفيةأن فريق باريس سان جيرمان الفرنسى يحرص على تجديد عقد مهاجمه الأرجنتينى ليونيل ميسى، الذى ينتهى عقده معه فى 30 يونيو المقبل، لمنع عودته إلى برشلونة.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن النادى الباريسى يعمل بالفعل على الشروط الاقتصادية للعقد الجديد للاعب الأرجنتينى، المطلوب أيضًا من قبل نادى برشلونة

وقالت "لو باريزيان" إن نادى العاصمة الفرنسية بدأ بالفعل فى التحرك لإقناع ميسى بتمديد عقده إلى ما بعد 30 يونيو 2023