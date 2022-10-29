شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة تشيلسي وبرايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت 29_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البجث من جانب جماهير كرة القدم في كل مكان ومشجعي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حول موعد مباراة تشيلسي وبرايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة.

يأتي ذلك بسبب رغبتهم في التعرف عليها التوقيت الذي سوف يتم فيه انطلاق فعاليات المباراة، إلى جانب القنوات التي سوف تقوم ببثها، ويخوض فريق نادي تشيلسي هذا اللقاء في مواجهة فريق نادي برايتون ضمن مواجهات الأسبوع الرابع والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن يتم إقامة فعاليات هذه المواجهة بين الفريقين على أرض ستاد بالمر في استضافة فريق نادي برايتون.



يخوض فريق نادي تشيلسي لقاء اليوم السبت في مواجهة فريق نادي برايتون ضمن فعاليات الأسبوع الرابع عشر من مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق نادي برايتون، واضعًا صوب عينيه هدف تحقيق الانتصار، وذلك من أجل تعويض جماهيره عن الخسارة التي تعرض لها في مباراته الأخيرة أمام فريق نادي مانشستر سيتى، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف أمام هدف واحد.

ويحتل فريق نادي تشيلسي المرتبة الخامسة من الترتيب الخاص بجدول بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك رصيد قدره 21 نقطة، بينما يحتل فريق نادي برايتون المرتبة التاسعة، حيث يمتلك رصيد قدره خمسة عشر نقطة.

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز



تقرر إقامة مباراة فريق نادي تشيلسي في مواجهة فريق نادي برايتون اليوم السبت بتاريخ التاسع والعشرين من شهر أكتوبر لسنة 2022، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع الرابع عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وشوف تبدأ فعاليات الشوط الأول من المباراة في الساعة الرابعة عصرًا حسب توقيت جمهورية مصر العربية، وفي الساعة الخامسة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرايتون في بطولة الدوري الإنجليزي



من المقرر أن يتم بث مباراة فريق نادي تشيلسي في مواجهة فريق نادي برايتون اليوم على شاشة قناة بي ان سبورت كونيكت bein sports connect.